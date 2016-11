MGM 03:00 bis 03:30 Dokumentation Rocky Balboa - Die Geschichte eines Lebens USA 2006 Merken Seit 1976 sind die Namen "Rocky" und Sylvester Stallone fester Bestandteil der Populärkultur. Ganze 30 Jahre nach dem ersten Teil der Saga hat der Hollywoodstar den 6. Teil gedreht. Die Dokumentation zeigt die Entstehung des "Rocky"-Mythos vom ersten bis zum (vorerst) letzten Film. Zu Wort kommen Hollywood-Schwergewichte wie Komponist Bill Conti und Regisseur John G. Avildsen, die aus ganz persönlicher Sicht über die Kult-Filmreihe reden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rocky Balboa - Going the Distance Altersempfehlung: ab 12