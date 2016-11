MGM 01:20 bis 03:00 Filme Rocky V USA 1990 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Völlig verarmt zieht Rocky (Sylvester Stallone) zurück nach Philadelphia. Dort gibt der Ex-Champ Trainingsstunden. In der Förderung des talentierten Tommy (Tommy Morrison) sieht er seine Zukunft. Doch Tommy verlässt Rocky, da er sich mehr von Promoter Duke (Richard Grant) verspricht. Tommy boxt sich von Sieg zu Sieg. Zur Krönung fordert er Rocky zum Kampf heraus: in einem Hinterhof! - Fünfter Teil der Boxer-Saga, der ganz unter dem Motto "Back to the roots" steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie Pennino) Sage Stallone (Rocky Balboa Jr.) Burgess Meredith (Mickey Goldmill) Tommy Morrison (Tommy 'Machine' Gunn) Richard Gant (George Washington Duke) Originaltitel: Rocky V Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Steven Poster Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12