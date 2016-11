MGM 12:10 bis 13:50 Actionfilm Meteor Man USA 1993 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Drogendealer-Gang bringt eine einst idyllische Gegend in Washington an den Rand des Chaos. Als der friedfertige Musiklehrer Reed (Robert Townsend) von einem Meteoriten getroffen wird, erhält er plötzlich Superkräfte. Als "Meteor Man" will er sein Viertel retten. Doch je länger er seine Kräfte anwendet, desto mehr schwinden sie. - Originelle "Superhelden"-Komödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Townsend (Jefferson Reed) Marla Gibbs (Mrs. Reed) Eddie Griffin (Michael) James Earl Jones (Mr. Moses) Robert Guillaume (Mr. Reed) Don Cheadle (Goldilocks) Bill Cosby (Marvin) Originaltitel: The Meteor Man Regie: Robert Townsend Drehbuch: Robert Townsend Kamera: John A. Alonzo Musik: Cliff Eidelman Altersempfehlung: ab 16