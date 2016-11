Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Das Lesen / Rektoren USA, D 2006 Merken Das Lesen: Ned liest nicht gern. Verständlich, dass er die Hausaufgabe, die ihm iTeacher aufgegeben hat, nämlich ein Buch zu lesen, nicht erledigen will. Im Gegenteil, er zieht alle Register, um die Lehrerin auszutricksen und das Lesen zu umgehen. Moze versucht, ihm klar zu machen, dass Lesen etwas Tolles ist, hat allerdings selbst ein paar Probleme mit ihrem selbstgegründeten Buchclub. Rektoren: Rektor Pal geht in Rente. Da Ned, Cookie und Moze mit allen Mitteln verhindern wollen, dass der tyrannische Konrektor Crubbs diesen Posten übernimmt, versuchen sie verzweifelt, einen Mitbewerber für das Amt des Schulleiters zu finden. Crubbs macht es den Dreien jedoch nicht gerade leicht, weil er seine Konkurrenten einen nach dem anderen ausschaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy) Alex Black (Seth Powers) John Bliss (Principal Irving Pal) Marquise Brown (Chandra Taylor) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Scott Fellows, Frank Berin, Lazar Saric Musik: Emerson Palame, Emilio Palame