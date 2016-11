Nick 13:10 bis 13:35 Trickserie Yo-Kai Watch! Möter (4) / Yo-kai Eulusionist / Lass uns was austreiben! J, USA 2015 Merken "Möter: Teil 4" Nachdem der Erfolg als Haarstylist ausblieb, landet Möter, auf seiner Suche nach seiner Berufung, als Modefotograf in einem Fotostudio. "Yo-kai Eulusionist" Als Freddy und Bär am Valentinstag beide von zwei Klassenkameradinnen Schokolade geschenkt bekommen, ist Nathan überzeugt, dass ein Yo-kai seine Finger im Spiel hat. "Lass uns was austreiben!" Jibanyan zieht bei Nathan ein, und stellt dabei den gesamten Haushalt dermaßen auf den Kopf, dass Nathans Eltern einen Priester zu Rate ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yo-Kai Watch! Altersempfehlung: ab 6