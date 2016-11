US-Journalist Jake (George Clooney) soll im Nachkriegs-Berlin über die Potsdamer Konferenz berichten. Er hofft, dabei auch seine verschollene Geliebte Lena (Cate Blanchett) wiederzufinden. Kurz nach seiner Ankunft wird Jake in einen mysteriösen Mordfall verwickelt, in dem nicht nur Russen und Amerikaner eine dubiose Rolle spielen. - Atmosphärischer Thriller vor dem Hintergrund der Nachkriegszeit, kunstvoll inszeniert vom "Ocean's 13"-Macher. In Google-Kalender eintragen