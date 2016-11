Sky Cinema Hits 07:05 bis 07:15 Dokumentation The Last Days of Privet Drive GB, USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Die letzte Szene am Privet Drive (deutsch: Ligusterweg), wo einst der erste Teil begann: In Surrey wuchs Waisenjunge Harry Potter bei seiner Tante auf, sein Zimmer war ein Wandschrank unter der Treppe, die spießige Familie behandelte ihn schlecht. Für das Team ist es dennoch ein ganz besonderer Moment als sie nach zehn Jahren für ein letztes Mal an den Anfang zurückkehren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Last Days of Privet Drive Altersempfehlung: ab 12

