Sky Cinema +24 12:45 bis 14:10 Thriller Tiger House GB, SA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gangstertruppe (u.a. Ed Skrein) nimmt die Familie eines leitenden Bankers als Geisel, um sich Zugang zu einem Tresor zu verschaffen. Doch die Verbrecher haben eine potenzielle Geisel vergessen: Zufällig ist an diesem Abend die Freundin des Stiefsohns der Familie im Haus. Kelly (Kaya Scodelario) ist die Einzige, die das Leben der Geiseln nun retten kann. - Britischer Home-Invasion-Thriller mit "The Transporter: Refueled"-Star Ed Skrein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaya Scodelario (Kelly) Dougray Scott (Shane) Ed Skrein (Callum) Brandon Auret (Reg) Langley Kirkwood (Sveta) Daniel Boyd (Mark) Julie Summers (Lynn) Originaltitel: Tiger House Regie: Tom Daley Drehbuch: Simon Lewis Kamera: Willie Nel Musik: Roger Goula Sarda Altersempfehlung: ab 16