Schauspieler: Thomas Mann (Greg) Olivia Cooke (Rachel) RJ Cyler (Earl) Nick Offerman (Gregs Vater) Molly Shannon (Denise) Jon Bernthal (Mr. McCarthy) Connie Britton (Gregs Mutter)

Originaltitel: Me and Earl and the Dying Girl Regie: Alfonso Gomez-Rejon Drehbuch: Jesse Andrews Kamera: Chung-Hoon Chung Musik: Brian Eno, Nico Muhly Altersempfehlung: ab 6