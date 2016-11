Sky Action 00:25 bis 01:50 Horrorfilm Die Sehnsucht der Falter CDN, IRL 2011 Nach dem Roman von Rachel Klein 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am noblen Mädcheninternat zu Brangwyn werden aus höheren Töchtern gebildete Ladies geschmiedet. Die 16-jährige Rebecca muss den Suizid des Vaters verkraften, hilfreich wirken dabei Rebeccas beste Freundin Lucie und der attraktive Literaturlehrer Mr. Davies. Dann aber taucht Ernessa an der Schule auf und weckt mit ihrem ätherischen Wesen das Interesse von Lucie und Davies. Als Rebecca die Rivalin im Verdacht hat, ein Vampir zu sein, schenkt ihr niemand Glauben. Trotz rätselhafter Todesfälle... Poetischer Fantasy-Film für "Twilight"-Fans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lily Cole (Ernessa) Sarah Gadon (Lucy) Sarah Bolger (Rebecca) Judy Parfitt (Mrs. Rood) Scott Speedman (Mr. Davies) Valerie Tian (Charley) Melissa Farman (Dora) Originaltitel: The Moth Diaries Regie: Mary Harron Drehbuch: Mary Harron Kamera: Declan Quinn Musik: Lesley Barber Altersempfehlung: ab 16