Sky Cinema 20:15 bis 22:35 SciFi-Film STAR WARS: Das Erwachen der Macht USA 2015 Nach Ideen von George Lucas 16:9 Dolby Digital HDTV 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des Imperiums haben sich dessen Überreste als "Erste Ordnung" neu formiert. Die Neue Republik und der Widerstand haben ihr wenig entgegenzusetzen, seit mit Luke Skywalker der letzte Jedi-Ritter verschwunden ist. Ausgerechnet Droid BB-8 gerät in den Besitz einer Karte, die zu Skywalker führen könnte. Nun ist es an Schrottsammlerin Rey (Daisy Ridley) und Sturmtruppen-Deserteur Finn (John Boyega), sich mit alten Helden zu verbünden ... - Kino-Visionär J.J. Abrams erfindet die "Star Wars"-Saga spektakulär neu und verbeugt sich dabei tief vor deren Ursprüngen. Schauspieler: Harrison Ford (Han Solo) Mark Hamill (Luke Skywalker) Carrie Fisher (General Leia Organa) Adam Driver (Kylo Ren) Daisy Ridley (Rey) John Boyega (Finn) Oscar Isaac (Poe Dameron) Originaltitel: Star Wars: The Force Awakens Regie: J.J. Abrams Drehbuch: Lawrence Kasdan, J.J. Abrams, Michael Arndt, George Lucas Kamera: Dan Mindel Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12