Motorvision.TV 03:00 bis 03:30 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Tuningmesse Wörthersee D 2011 Stereo 16:9

Beim Sport Auto-H&R-Tuner Grand Prix gibt es wie immer reichlich schicke Autos zu bestaunen - aber auch jede Menge Qualm und Action! Und: Ein kleines beschauliches Örtchen im österreichischen Kärnten. Schön idyllisch am Wörthersee gelegen. Doch einmal im Jahr ruft der See! Und 150.000 Tuning-Begeisterte aus ganz Europa folgen diesem Ruf und pilgern in die kleine 1500-Seelen-Gemeinde Maria Wörth. Denn hier findet jetzt bereits seit 30 Jahren das legendäre GTI Treffen statt. Und jedes Jahr wird es spektakulärer.

Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!