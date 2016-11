Motorvision.TV 06:50 bis 07:50 Magazin Top Gear GB 2014 Stereo 16:9 Merken Zum Auftakt der letzten Top Gear Staffel 22 mit Clarkson, Hammond und May, reisen die drei nach St. Petersburg für ein 18 Meilen Rennen quer durch die Stadt. Jeremy im Hovercraft, Richard auf einem High Tech Fahrrad, May im Renault Twizzy und der STIG mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Luftkissenboote zu steuern ist nicht so einfach, Straßenbahnschienen sind sehr ungesund für Rennradreifen, selbst für einen Twizzy ist der Verkehr in Russland brutal und der STIG lässt sich einfach von jedem Supercar ablenken; entsprechend knapp geht dieses Rennen aus. Zwischendurch testet Richard den Lamborghini Huracán und Sänger Ed Sheeran legt auf dem To In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear

