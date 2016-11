Motorvision.TV 05:10 bis 05:40 Motorsport High Octane X-Moto-X US Freestyle National Championships USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die High Octane Crew ist auf dem Weg nach Denver, Colorado, zum X-Moto-X, dem Nationalen U.S. Freestyle Wettbewerb. Die unternehmungslustigen und lautstarken Freestyle-Spezialisten belagern die auf 1600 m Meereshöhe gelegene Stadt und zeigen den Fans Ihre abgedrehtesten Tricks und verrücktesten Sprung-Variationen. Tevor Vines, Tommy Clower, Clifford Adoptante. Alle sind sie da und zu allem bereit, um sich die Kohle und den Titel zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane