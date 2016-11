Motorvision.TV 23:00 bis 23:25 Dokumentation Car History Die Ferruccio Lamborghini Story 2016 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1964 entschloss sich der Traktorenfabrikant Ferruccio Lamborghini im beschaulichen Ort SantAgata Bolognese die besten Sportautos der Welt zu bauen - Ein kühnes Unterfangen hier, in der norditalienischen Provinz Bologna, nur wenige Kilometer von Ferrari entfernt. In dieser Folge CAR HISTORY dreht sich alles um die Legende des Ferruccio Lamborghini und die Wurzeln seiner Edelschmiede mit dem Kampfstier: Die Ikone italienischer Automobiltechnik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History