Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:30 Dokumentation Charles Lindbergh - die wahre Geschichte F 2007 Stereo 16:9 Am 20./21. Mai 1927 vollbrachte ein junger Flieger an Bord seiner Spirit of St. Louis den ersten Nonstop-Solo-Transatlantikflug der Geschichte von Paris nach New York. Über Nacht wurde Charles A. Lindbergh zum bekanntesten Piloten der Welt und ein großer amerikanischer Held für die kommenden Generationen. Daniel Costelle und Isabelle Clarke forschten in den weltweiten Archiven, um Lindberghs abenteuerliches Leben zu verbildlichen und die spannende Geschichte dieses mutigen Mannes zu enthüllen. Originaltitel: Charles Lindbergh - die wahre Geschichte Altersempfehlung: ab 12