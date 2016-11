Spiegel Geschichte 18:30 bis 19:25 Dokumentation Amerika von oben New Jersey USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 48: Er wird leicht übersehen, dabei grüßt der Staat die ganze Welt mit seinem echten "Jersey Girl": Die Freiheitsstatue, das Wahrzeichen New Yorks, steht eigentlich mitten in New Jersey. Und auch die Einwandererinsel Ellis Island gehört zu Teilen dorthin. Von hier aus stiegen Jahrzehnte lang Einwanderer aus aller Herren Länder in die Züge, die sie in die neue Welt bringen sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America