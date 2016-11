Spiegel Geschichte 12:45 bis 13:30 Dokumentation Kampf ums Weiße Haus 1960 - Kennedy und Nixon USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die US-Verfassung beschränkt die Amtszeit des Staatsoberhaupts auf zwei Wahlperioden und verhindert, dass der beliebte Präsident und ehemalige General Dwight D. Eisenhower bei den Neuwahlen 1960 erneut antritt. Sein Stellvertreter Richard Nixon geht als Favorit ins Rennen gegen den Kandidaten der Demokratischen Partei, John F. Kennedy. Im Wahlkampf spielen 1960 die Medien eine besondere Rolle: Die beiden Kontrahenten treten zum ersten TV-Duell in der Geschichte an. - Oscar-Preisträger Kevin Spacey produzierte die Dokumentarserie über die dramatischsten Präsidentschaftswahlen der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Brennan (Himself) Dwayne Bryshun (Sargent Shriver) Patrick Buchanan (Himself) Dwight D. Eisenhower (Himself) Mamie Eisenhower (Herself) Hubert H. Humphrey (Himself) Lady Bird Johnson (Herself) Originaltitel: Race to the White House Regie: Christopher Spencer Drehbuch: Christopher Spencer Musik: Anne Nikitin Altersempfehlung: ab 12