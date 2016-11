Spiegel Geschichte 09:10 bis 10:00 Dokumentation Unbekannte Helden Der Auschwitz-Ausbrecher GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: 1940. Ein Mann wagt das Unbegreifliche und lässt sich freiwillig nach Ausschwitz deportieren. Witold Pilecki ist Offizier der polnischen Heimatarmee. Nach der Invasion durch Nazi-Deutschland machen Gerüchte über Lager die Runde, die die Besatzer im Land errichten. Pilecki will herausfinden, was es mit diesen Gerüchten auf sich hat und den Widerstand auch in den Gefängnissen organisieren. In Ausschwitz wird er Zeuge des systematischen Terrors in den deutschen Konzentrationslagern. Es gelingt ihm, Berichte aus dem Lager zu schmuggeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unsung Heroes