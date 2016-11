RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Odyssey Unter Mordverdacht USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 7: Als Peter zusammen mit Jenji und Rhys in die Serverzentrale von SOC eindringt, werden sie, nachdem Rhys die Daten auf einen Stick kopiert hat, von dem Mann fürs Grobe von SOC überrascht. Jenji bringt ihn im Beisein von Peter um. Daraufhin schickt Jenji Peter mit dem Stick weg. Völlig aufgelöst entsorgt er den Stick in der Mülltonne und wird von Sophia Tsaldari davon überzeugt, dass nur der Stick, auf dem offensichtlich Beweismittel zu finden sind, ihn vor einer Verhaftung wegen Beihilfe zum Mord verschont. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Treat Williams (Stephen Glen) Originaltitel: American Odyssey Regie: Jon Jones Drehbuch: Peter Horton Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16