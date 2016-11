RTL Crime 17:10 bis 17:55 Actionserie The Glades Folge: 18 Schmutzige Geheimnisse USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 5: Auf der Toilette eines Busbahnhofs in Delray wird eine Männerleiche gefunden. Obwohl das gar nicht ihr Gebiet ist, müssen Jim und Carlos den Fall übernehmen, weil Carlos' Ex-Schülerin und Beinah-Geliebte Dr. Sophie Perez vor lauter Arbeitsüberlastung Fehler macht. Der Tote heißt David Zale und hat früher als Finanzplaner einige Leute betrogen. Daraufhin hat er im Gefängnis gesessen und danach als Berater in einem Entzugszentrum gearbeitet. Als sie das Zimmer des Toten in der Klinik durchsuchen, wird Jim von Tenniscoach Conner Burris angegriffen, der ihn für Zale hält... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Valerie Cruz (Dr. Sophie Perez) Originaltitel: The Glades Regie: Timothy Busfield Drehbuch: John Mankiewicz, Clifton Campbell, Elle Johnson Kamera: Jaime Reynoso Altersempfehlung: ab 12