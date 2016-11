RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Feinde unter sich USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 14: Das A-Team soll einen internationalen Konflikt verhindern, aber Hannibal gerät in die Gewalt von General Fullbright. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John 'Hannibal' Smith) Dirk Benedict (Templeton 'Faceman' Peck) Dwight Schultz (Howling Mad' Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) William Smith (Dimitri Shastovich) Gene Scherer (Pedavich) John Considine (Lean, S.I.A.) Originaltitel: The A-Team Regie: David Hemmings Drehbuch: Steve Beers Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6