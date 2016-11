Junior 13:05 bis 13:25 Trickserie Die Gruselschule Der Batu Batu Baum D, F, IRL, S 2003 Stereo Merken Der geheimnisvolle "Batu Batu Baum" trägt wieder einmal Früchte. Deshalb wird ein Fest gefeiert. Tony bereitet mit den Früchten einen fantastischen Pudding zu. Nur Direktor Bertram warnt die Schüler, von den rohen Früchten zu essen. Die freche Jessika fordert Viktoria heraus und beide naschen von der verbotenen Frucht. Das hat fatale Folgen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Creepschool Regie: Philippe Balmossièrre Drehbuch: Torbjörn Jansson, Per Carlsson, Stina Mansfelt, Håkan Östlundh, Per Carlsson, Kristina Mansfeld, Dar Musik: Andreas Lundhäll, Andres Sierra