Junior 11:05 bis 11:30 Trickserie Kein Keks für Kobolde Sei kein Frosch D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Campingplatz-Chef Gelbschopf möchte den Froschlaich retten, den er in einer austrocknenden Pfütze gefunden hat. Er beginnt, mit dem Bagger ein tiefes Loch auszuschachten, dass er mit Wasser füllen und zu einem Reservat für Frösche machen möchte. Die Kobolde verstehen das völlig falsch. Für sie ist er eindeutig dabei, die Frösche zu vernichten, mit seinem Bagger rücksichtslos über Ameisenwege zu fahren und den Wald mit Lärm und Auspuffgasen zu verpesten. Sie wollen mit den Bibern den Fluss stauen und für eine heftige Überschwemmung sorgen, die Gelbschopf und seinem Bagger das Handwerk legt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Robert Greenberg Musik: Guy Michelmore

