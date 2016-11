Heimatkanal 01:10 bis 02:45 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Kammerfensterln verboten D 1994 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Der temperamentvolle Bauer Markus hält was auf Ordnung und Reinlichkeit und ist ein rüder Knochen. Da hat die Haushälterin Lena alle Hände voll zu tun. Und die junge Magd Vroni, die in ihn verliebt ist, bekommt auch von der Strenge zu spüren. Nur sein Freund Kilian bekommt den freundlichen Bauern zu Gesicht, immerhin gibt's einen Anlass dafür, denn Kilian hat ihm einmal das Leben gerettet. In seinem Zorn darüber, dass sein Stier nur den zweiten Preis erhalten hat, erschießt er das Tier. Er hat eben eine 'Hitzn', der Bauer. Eine Frau tät er brauchen, aber das müsst schon eine b'sondere sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Maier (Markus, Bauer in der Au) Peter Steiner (Kilian, sein Fr) Gerda Steiner (Lena, die Haushälterin) Erich Seyfried (Leonhard, der Altknecht) Winfried Frey (Urban, der Knecht) Petra Auer (Vroni) Gerda Steiner (Christl Angerer) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Maximilian Vitus Kamera: Thomas Berz, Marc Wassmann, Toni Müllner, Waldemar Hauschild