Heimatkanal 19:00 bis 19:25 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Ein Abend mit Connery D 1982 Stereo Merken Carla di Carrera, Siegerin in vielen Schönheitskonkurrenzen, erstattet empört Anzeige gegen die Aphrodite-Show-GmbH, da sie sich um ihren Gewinn betrogen fühlt. Kettwig sieht da zwar keine großen Erfolgsschancen, beginnt aber dennoch mit ermittlungen. Er stellt fest, dass sich die Firma in Luft aufgelöst hat und sich die anderen Teilnehmer(innen) am Schönheitswettbewerb keineswegs betrogen fühlen. Da kommt Wanninger auf eine seiner verrückten Ideen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Michaela May (Carla die Carrera) Helmut Alimonta (Handwerker) Peter Fröhlich (Manager) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Theo Mezger Drehbuch: Sylvia M. Andragora, Michael Hild