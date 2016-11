BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Alle meine Jungs D 2014 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mit schwersten Stichverletzungen steigt Müllmann Maik Decker in ein Müllfahrzeug, um seinem Mörder zu entkommen - vergebens. Decker verunglückt mit dem Wagen und stirbt. Die Bremer Kommissare Inga Lürsen und Stedefreund übernehmen den Fall, durchleuchten das Umfeld des Opfers und sind zunehmend irritiert: Die Kollegen im Entsorgungsunternehmen scheint Deckers Tod nicht sonderlich zu wundern. Nach und nach erkennen die Kommissare, dass das Motiv komplex ist: Es geht um den Müll der Stadt, eine Straße voller Ex-Häftlinge - und einen Mann, der alle Fäden in der Hand hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Hauptkommissarin Inga Lürsen) Oliver Mommsen (Kommissar Nils Stedefreund) Camilla Renschke (Helen) Matthias Brenner (Dr. Katzmann) Jacob Matschenz (Sascha) Roeland Wiesnekker (Uwe Frank "Papa") Genija Rykova (Yvonne) Originaltitel: Tatort Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Erol Yesilkaya, Boris Dennulat, Matthias Tuchmann Kamera: Marcus Kanter Musik: Jakob Grunert Altersempfehlung: ab 12