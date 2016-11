BR Fernsehen 19:00 bis 19:30 Magazin Gesundheit! Notfallversorgung: Was bringt die geplante psychotherapeutische Sprechstunde? / Spinnen-Angst: Hilfe durch Virtual Reality? / Psychotherapie: Die häufigsten Missverständnisse / Reportage: Therapeutisches Klettern D 2016 2016-11-08 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Notfallversorgung: Was bringt die geplante psychotherapeutische Sprechstunde? Menschen mit akuten psychischen Problemen finden oft monatelang keinen Therapeuten. Viele geben die Suche irgendwann auf, verzichten auf eine Behandlung oder lassen sich in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen. Eine neue Richtlinie soll die Situation nun verbessern: Ab April 2017 wird es psychotherapeutische Sprechstunden geben, damit Patienten bei Krisen und Depressionen innerhalb weniger Tage einen Termin bekommen. Gesundheit! hat mit Therapeuten und Patienten gesprochen: Was halten sie von den neuen Krisen-Sprechstunden? Wird sich dadurch die Wartezeit auf einen regulären Therapieplatz verkürzen? Spinnen-Angst: Hilfe durch Virtual Reality? Angst vor Spinnen, Höhen, Spritzen, oder sich in einer Menschenmenge aufzuhalten sind sogenannte Angststörungen. Sie gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ca. 30% der Deutschen leiden im Laufe des Lebens einmal daran. Für die Verhaltenstherapie gibt es sehr gute Erfolge. Dabei sollen sich die Patienten ihren Ängsten stellen, das heißt sich z.B. mit einer echten Spinne konfrontieren. Das soll nun auch virtuell funktionieren - durch die digitale Spinne können Patienten behutsamer an ihre Angst herangeführt werden. Psychotherapie: Die häufigsten Missverständnisse "Wer eine Psychotherapie macht ist ein Schwächling, der seine Probleme nicht alleine lösen kann", oder "Das ist doch eh nur Blabla" - diese und andere Vorurteile halten sich hartnäckig. Begibt sich jemand in psychologische Behandlung, dann wird das oft gesellschaftlich nicht als kluger und starker Schritt anerkannt, sondern als Schwäche und Versagen ausgelegt. Solche Missverständnisse nimmt sich Gesundheit! einmal vor - und klärt auf. Reportage: Therapeutisches Klettern. Kann Klettern als Therapie gegen Depressionen, Ängste und Persönlichkeitsstörungen helfen? Ja, kann es, denn Klettern fördert nicht nur die motorische Koordination und Körperwahrnehmung, sondern vermittelt auch Eigenverantwortlichkeit und stärkt das Selbstvertrauen. Wichtig aber ist, dass Patienten an erfahrene Klettertherapeuten gelangen. "Gesundheit!"-Reporter Fero Andersen hat Patienten mit psychischen Problemen begleitet und erfahren, wie positiv dieses Therapiekonzept sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fero Andersen Originaltitel: Gesundheit!