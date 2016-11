BR Fernsehen 08:50 bis 09:40 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Zoogeschichten aus München Mama Mia D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Sackl Zement, wie sieht es denn hier aus? Eigentlich ist das doch der Weg der Elefanten? Heute ist hier aber nur noch ein Baugrube. Ob es klappt, dass Andi Fries seine Dickhäuter heute Abend ins Haus bekommt? Da muss aber noch eine Menge geschehen. Bei den Humboldtpinguinen gibt es wie überall solche und solche. Doch einer tickt völlig anders: Daggy. Er steht auf Tierpflegerinnen! Und vor lauter Zuneigung vergisst Daggy sogar sein Frühstück. Im Revier der "Kleinen Pandas" gibt es ein Problem: Tierpfleger sind gelegentlich auch Hausmeister - ob Celina die Sache in den Griff bekommt? In Hellabrunn sind neue Stachelschweine eingezogen. Es wird Zeit, dass die drei im neuen Revier mal frische Luft schnappen. Niels hat alles für die Brotzeit im Gepäck, damit müssten sich die drei doch locken lassen. Warum Babsi vom Luchsnachwuchs noch nichts gesehen hat, wie Giraffen mit ihrer langen Zunge Dornenbüsche abweiden und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.