"Wir haben mit unserer jungen Mannschaft diesmal Lehrgeld bezahlen müssen", gab Kiels Trainer Alfred Gislason nach der 19:21-Niederlage gegen das ungarische Top-Team Telekom Veszprém zu. Dabei kaufte Gislasons Truppe dem ungarischen Rekordmeister und Titel-Mitfavoriten über weite Strecken den Schneid ab. "Ein paar Fehler zu viel haben uns jedoch den möglichen Sieg gekostet", so der THW-Coach. Nun geht es für die "Zebras" gegen die Kadetten Schaffhausen, die bisher noch keine CL-Punkte vorweisen können. Zuletzt unterlagen die Schweizer dem FC Barcelona deutlich mit 25:38. Für den deutschen Rekordmeister also genau der richtige Aufbaugegner nach dem harten Fight in Ungarn?