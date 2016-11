Sky Sport Austria 13:15 bis 15:30 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Red Bull Salzburg - HC Orli Znojmo, 15. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Die Salzburger Siegesserie ist gerissen: Nach sieben ungeschlagenen Partien musste Tabellenführer Red Bull Salzburg beim 3:4 in Graz die Eishalle erstmals wieder mit leeren Händen verlassen. Ganz zum Unverständnis von RBS-Headcoach Greg Poss: "Drei Tore sollten beim Auswärtsspiel normalerweise genügen, um ein Spiel zu gewinnen." Diesmal reichte es allerdings nicht. Dass es sich bei der 99ers-Pleite nur um einen blöden Ausrutscher der "Bullen" handelt, soll die Partie gegen den HC Orli Znojmo beweisen. Die tschechischen "Adler" werden die Punkte gegen Salzburg jedoch nicht so einfach rüberschieben. Das letzte Spiel gewann der HCO gegen die Innsbrucker "Haie" mit 2:1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie