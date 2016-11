WDR 23:35 bis 00:50 Drama In deinem Bann gefangen F 2010 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tagelang war Anna Cooper spurlos verschwunden. Nach ihrer Rückkehr erklärt sie den Kollegen, sie habe Urlaub gemacht. Trotz Albträumen und Angstattacken verliert sie über ihren Horrortrip kein Wort. Doch Anna muss ihr Schweigen brechen. Anna Cooper arbeitet als Gynäkologin und Geburtshelferin in einem großen Krankenhaus. Ihre Ehe blieb kinderlos, seit der Scheidung dreht sich alles nur noch um den Job. Die attraktive Mittvierzigerin lebt zurückgezogen in einer geräumigen Wohnung und pflegt kaum soziale Kontakte. Aus diesem gleichförmigen Leben wird sie schlagartig gerissen, als ihr im Hausflur ein junger Mann mit dem Messer auflauert, sie in einen Vorort verschleppt und dort in einen Raum mit zugemauerten Fenstern sperrt. Das kann nur ein schrecklicher Irrtum sein, denkt die zu Tode Verängstigte. Sie ist nicht vermögend, niemand würde für sie ein lohnenswertes Lösegeld zahlen. Doch der Kidnapper lässt keinen Zweifel aufkommen, dass er es auf sie abgesehen hat und, schlimmer noch, sie leiden sehen will. Erst nach einigen Tagen erfährt sie sein Motiv: Vor zwei Jahren musste Anna einen Kaiserschnitt bei der Frau ihres Entführers vornehmen, die an den Folgen des Eingriffs starb. Vor Gericht konnte man der Ärztin keinen Kunstfehler nachweisen, die Angelegenheit schien für sie damit abgeschlossen - jedoch nicht für den trauernden Witwer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Scott Thomas (Anna Cooper) Pio Marmaï (Yann Ochberg) Jean-Philippe Écoffey (Kriminalinspektor Vecker) Marie-Sohna Condé (Caroline) Marie-Christine Orry (Concierge) Vinciane Millereau (Milène) Sophie Fougère (Polizistin) Originaltitel: Contre toi Regie: Lola Doillon Drehbuch: Lola Doillon Kamera: Mathieu Vadepied Musik: Anthony Leroy, Dominique Leroy, Sandra Moubarak Altersempfehlung: ab 12