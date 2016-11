WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Eine Künstlerin im Elefantenhaus D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ob die Eisbären Yowannah und Yogi aus ihrem neuen Hackschnitzelbett überhaupt noch wieder raus wollen, will Tierpfleger Helmut Kern heute ganz genau wissen. Im Elefantenhaus ist eine ganz besondere Malerin unterwegs. Als die Kattas von Tierpflegerin Sina Küllenberg frische Datteln bekommen, wollen sie ihr danach gar nicht mehr von der Pelle rücken. Die Elchdamen wohnen mit einem richtigen Macho zusammen: Hoffentlich lernt der noch, sich zu benehmen. Seit Jahren sucht Emu-Frau Maria nach einem echten Kerl und jetzt steht tatsächlich wieder einer vor der Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 203 Min. Hart aber fair

Diskussion

3sat 10:15 bis 11:40

Seit 62 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 10:15 bis 11:25

Seit 62 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:20

Seit 57 Min.