Der FC Ingolstadt konnte die starke Leistung vom 3:3 gegen Dortmund in Mainz nicht wiederholen. Die "Schanzer" unterlagen mit 0:2 und weisen nach neun Runden die niederschmetternde Bilanz von zwei Zählern auf. Das einzig Positive am vergangenen Spieltag war, dass auch Augsburg, Darmstadt, Bremen, Wolfsburg und der HSV ihre Partien verloren. So ist der Rückstand auf die Abstiegskonkurrenten wenigstens nicht weiter angewachsen. "Der Frust sitzt tief", gab Moritz Hartmann zu, "aber wir werden weiter hart arbeiten und alles dafür tun, damit wir endlich in die Erfolgsspur kommen." Viel Zeit bleibt dem FCI dafür nicht, im Abstiegs-Derby gegen den FCA zählt nur ein Sieg.