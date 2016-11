Sky Sport 2 14:45 bis 16:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League SG Flensburg-Handewitt - Orlen Wisla Plock (PL), Gruppenphase, 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Die 22:27-Niederlage in Paris zeigte, dass die Millionentruppe von PSG eine Nummer zu groß für die SG Flensburg-Handewitt war. Trotz der deutlichen Pleite nahm SG-Coach Ljubomir Vranjes sowohl Negatives als auch Positives aus der Partie: "Während ich mit der Defensivleistung voll einverstanden bin, sind uns vorne zu viele Fehlwürfe und technische Fehler unterlaufen." Chance zur Besserung bietet bereits die nächste CL-Partie gegen den polnischen Vize-Meister Orlen Wisla Plock. Auch die Polen mussten am vergangenen Spieltag eine herbe Klatsche einstecken, gingen bei Silkeborg mit 24:33 unter. Kann die SG gegen die angeschlagenen Polen ihren ersten CL-Heimsieg einfahren? Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie