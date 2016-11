Sky Sport 1 13:00 bis 15:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Borussia M'gladbach - Celtic Glasgow, Gruppenphase 4. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken Dritter Anlauf, erster Sieg: Nach den CL-Niederlagen gegen die Gruppenfavoriten Manchester City und FC Barcelona holte Borussia Mönchengladbach beim 2:0- Auswärtserfolg gegen Celtic Glasgow den ersten Königsklassen-Dreier der laufenden Saison. "Wir waren von der ersten Minute an da, haben dagegengehalten und gut Fußball gespielt. Defensiv waren wir gut organisiert und haben nur wenig zugelassen. Ein verdienter Sieg", resümierte VfL-Coach André Schubert, dessen Team nun wieder auf "The Bhoys" trifft. Schlagen die frechen "Fohlen" die Schotten erneut, macht die Elf vom Niederrhein einen Riesenschritt Richtung internationales Ziel: In Europa überwintern. Kommentar: Wolff Fuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League