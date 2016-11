Beate Uhse TV 20:15 bis 21:35 Erotikfilm Die liebestollen Handwerker D 1972 Stereo 16:9 Merken Der unterhaltsame Kult-Klassiker jetzt auf Beate-Uhse.TV! Drei Handwerksburschen proben die sexuelle Revolution, nachdem sie in ihrer schwäbischen Kleinstadt den ersten Sexfilm gesehen haben. Das sittsame Leben in Schwaben hat bald ein scharfes Ende. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Birgit Bergen (Leila) Dorothea Rau (Marie) Elke Boltenhagen (Frau von Frisör Wilhelm) Anne Graf (Margot) Ulrike Butz (Doris) Walter Kraus (Otto) Michel Jacot (Eugen) Originaltitel: Die liebestollen Handwerker Regie: Barny Bornhauser Drehbuch: Hans D. Bornhauser Kamera: Friedrich von Rosseck Musik: Hans D. Bornhauser Altersempfehlung: ab 16