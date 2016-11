RTS Un 21:10 bis 23:00 Komödie Rien à déclarer F 2010 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken 1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un belge, l'autre français, apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la commune de Courquain France et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel, voisin de douane et ennemi de toujours. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Poelvoorde (Ruben Vandevoorde) Julie Bernard (Louise Vandevoorde) François Damiens (Jacques Janus) Olivier Gourmet (Le prêtre de Chimay) Joachim Ledeganck (Léopold Vandevoorde) Jean-Paul Dermont (Le père Vandevoorde) Eric Godon (Le chef Willems) Originaltitel: Rien à déclarer Regie: Dany Boon Drehbuch: Dany Boon , Yaël Boon Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 12