RTS Un 16:50 bis 17:35 Actionserie Scorpion Le train de la mort USA 2015 Untertitel Merken Paige accompagne son fils Ralph pour une sortie scolaire lorsque leur rame de métro cesse de marquer les arrêts et prend de plus en plus de vitesse. Toute l'équipe Scorpion se mobilise pour éviter le déraillement et découvrir les auteurs de ce sabotage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: Nick Santora, Kevin J. Hynes, Walter O'Brien Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12