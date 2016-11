ONE 01:05 bis 01:45 Serien Satisfaction USA 2014 Live TV Merken Auf den ersten Blick lebt der Investmentberater Neil Truman (Matt Passmore, 'The Glades') seinen Traum: eine wunderbare Ehe, ein tolles Heim und einen gut bezahlten Job. Doch nach Jahren der gemeinsamen Zeit macht sich Unzufriedenheit breit. Die scheinbar so perfekte Fassade beginnt zu bröckeln, als Neil herausfindet, dass sich seine Frau (Stephanie Szostak, 'Der Teufel trägt Prada') mit einem Callboy trifft. Neil kommt in den Besitz des Telefons des Callboys. Dann entschließt er sich, zu einer Verabredung zu gehen, die eigentlich für den Callboy bestimmt war. Er taucht ein in dessen Welt und lernt so, warum Frauen ihre Männer betrügen. Die Serie geht der Frage nach, ob Neil und Grace ihre Ehe retten können und wollen oder nicht. Dieses provokante Drama von Universal Cable Productions zeigt eine neue Perspektive moderner Beziehungen. "Satisfaction" wurde von Sean Jablonski ('Suits', 'Nip Tuck') kreiert und produziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Neil Truman) Stephanie Szostak (Grace Truman) Blair Redford (Simon) Katherine LaNasa (Adriana) Michelle DeShon (Anika Truman) Deanna Russo (Stephanie) Leon Thomas III (Mateo) Originaltitel: Satisfaction Regie: Michael Smith Drehbuch: Sean Jablonski, Peter Macmanus Kamera: Alan Caso Musik: Nathan Matthew David, Ludwig Göransson