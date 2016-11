ONE 23:00 bis 23:30 Serien Nurse Jackie Und Gott schimpfte... USA 2009 2016-11-08 02:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Aus einem Fenster im Krankenhaus lässt Gott, ein Mann mit einem psychotischen Schub, Flüche auf die Passanten niederregnen. Zoey nimmt sich Gottes Verwünschungen etwas zu sehr zu Herzen. Eddie schenkt Jackie ein Cartier Love Bracelet, denn sie sind seit einem Jahr zusammen. Jackie ist völlig überfordert und es kommt zum Streit. Frustriert überlässt Eddie das Armband Cooper, doch als Jackie sich mit ihm versöhnt, knöpft er es Cooper wieder ab. Aber Jackie will das Armband nicht wirklich haben und schenkt es einem Patienten. Auch Dr. O'Hara hat einen harten Tag. Jackie nimmt sie mit zu sich nach Hause, wo sie sich total betrinkt. Offenbar hat sie Stress mit ihrem Stiefvater. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Steve Buscemi Drehbuch: Nancy Fichman, Jennifer Hoppe Kamera: Vanja Cernjul Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16