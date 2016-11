ONE 22:35 bis 23:00 Serien Nurse Jackie Prost und vorbei USA 2009 2016-11-08 01:45 Stereo 16:9 Merken Schwester Paula, eine alte Kollegin von Jackie und Co., kommt in die Notaufnahme. Sie hat Lungenkrebs im Endstadium und wartet offiziell auf ein Bett im Hospiz, doch sie bittet Jackie, ihr Sterbehilfe zu geben. Alle Schwestern und Pfleger halten zusammen. Eddie sorgt für den nötigen Stoff und am Ende finden sich alle an Paulas Bett ein, um sie in den Tod zu begleiten. Parallel dazu wird Dr. Coopers Mutter eingeliefert und muss sich einer Gallenblasenoperation unterziehen. Es stellt sich heraus, dass er zwei Mütter hat, eine leibliche und deren lesbischen Lebensgefährtin. Ein gefundenes Fressen für Dr. O'Hara. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Paul Schulze (Eddie Walzer) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Blythe Danner (Maureen Cooper) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Craig Zisk Drehbuch: Rick Cleveland Kamera: Vanja Cernjul Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16