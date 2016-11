ONE 20:15 bis 21:05 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Die wichtigste Sache der Welt AUS 2013 2016-11-08 00:15 Stereo 16:9 Merken Der Captain von der Abbotsforder Fußballmannschaft wird an einem West Melbourne Schal erhängt in der Mannschaftsdusche aufgefunden. Im weiteren Verlauf stirbt auch der gegnerische Captain. Beide Trainer landen im Gefängnis und der Mörder wird ermittelt, wie immer durch Phrynes Witz und Scharfsinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Richard Bligh (Mr. Butler) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Declan Eames Drehbuch: John Banas Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16