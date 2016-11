ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 140 D 2006 Stereo Live TV Merken Lars ist gestresst: Eine anstehende Hochzeitsgesellschaft erfordert seinen ganzen Einsatz. Schließlich springt Marie ein und erstellt ihm Speisekarten, die er dringend benötigt. Zum Dank schenkt ihr Lars einen Terminplaner, in den er bereits etwas eingetragen hat: eine Einladung zu Mozarts Zauberflöte. Marie ist geschmeichelt und hofft, dass Lars sie nun ernst nimmt. Beide genießen den Opernbesuch, doch der Abend nimmt eine unerwartete Wendung. Als Lars Marie küssen will, verpasst sie ihm eine Ohrfeige. Betroffen verabschiedet sich Laura von Christian. Er möchte alles hinter sich lassen, was mit Sophia zu tun hat. So will er auch Laura nicht mehr wieder sehen. Als Laura wenig später Alexander im Krankenhaus besucht, gibt ihr Dr. Löwenstein einen Umschlag, den Christian für sie hinterlassen hat. Darin ist der Schmuck von Sophia. Hildegard macht sich große Sorgen: Viola ist schon viel zu lange auf dem Amtsgericht, um endlich den Offenbarungseid zu leisten. Vielleicht ist sie im Gefängnis gelandet? Alfons kann sich das nicht vorstellen. Er findet, Hildegard dramatisiere das Ganze. Schließlich taucht Viola auf: Statt den Offenbarungseid zu leisten, ist sie lieber einkaufen gegangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Christof Arnold (Christian Deville) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Markus Schmidt-Märkl Drehbuch: Brigitte Drodtloff