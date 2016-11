ONE 17:00 bis 17:45 Serien Die Stein : Das Geschenk D 2008 2016-11-08 03:25 Live TV Merken In der Schule bahnt sich ein kleines Drama an: Pablo und Julia, dem Liebespaar der Klasse, droht die Trennung, da Pablos Eltern nach Madrid zurückkehren. Ein tiefer Schock für Julia, die alles dafür tut, mit Pablo zusammenzubleiben. Da ihre Eltern Pablo nicht bei sich aufnehmen wollen, flüchten die beiden auf ein fremdes Motorboot. Sie wollen damit nach Dänemark, um zu heiraten. Im letzten Augenblick werden sie entdeckt und zur Polizei gebracht. Die Entschlossenheit ihrer Kinder und Katjas gutes Zureden kann beide Eltern umstimmen. Pablo darf bei Julia wohnen und kann auch weiter in dieselbe Klasse gehen. Doch das junge Liebesglück wird bald auf die Probe gestellt. Sie begreifen, dass eine vorübergehende räumliche Trennung nicht das Schlechteste wäre. Fumetti gerät wegen des drohenden Schulschlusses in eine Zwickmühle: Einerseits will er den Schulrat nicht enttäuschen, der ihn mit der Abwicklung beauftragt hat, andererseits wird das Kollegium langsam misstrauisch und fragt ihn, auf welcher Seite er denn stehe. Dadurch beißt auch Katja oft auf Granit, wenn sie mit vollem Elan ihre Idee der Reiterschule verteidigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Katja Studt (Karola König) Ivonne Schönherr (Victoria Treff) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Dominikus Probst Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Claus Deubel Musik: Rainer Oleak