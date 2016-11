ONE 14:45 bis 15:30 Dokumentation Vier werden Eltern D 2014 2016-11-09 05:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Immer mehr gleichgeschlechtliche Paare wünschen sich Kinder und bilden Familien. Thomas und Sebastian sind in Berlin-Kreuzberg zu Hause, Josefin und Cindy im Berliner Osten. Ein gemeinsamer Kinderwunsch führt die beiden Paare zufällig zusammen und verbindet sie fortan. Filmemacherin Eva Maschke begleitete die beiden sehr unterschiedlichen Berliner Paare über ein Jahr lang.Thomas und Sebastian sind ein Paar, wie auch Josefin und Cindy. Was sie verbindet, ist eigentlich nur die Stadt Berlin, in der die vier leben, ein Zufall und eine Vision: Jedes Paar möchte ein Kind. Aber weil das nun mal nicht so einfach geht, beschließen sie, sich zusammenzutun. Ganz pragmatisch.Das ist der Beginn einer abenteuerlichen Reise. Wie kommen zwei Paare, die eigentlich nur der Kinderwunsch verbindet, auf Dauer miteinander klar? Hier der Politologe und der Student, dort die Kinderkrankenschwester und die kaufmännische Angestellte. Westberliner Altbauwohnung und Ostberliner Platte. Wie zieht man ein Kind zu viert groß? Wie ist die rechtliche Situation?Die Filmemacherin Eva Maschke zeigt einfühlsam, wie sich diese ungewöhnliche Zweckgemeinschaft durch Lucas ändert. Am Anfang standen vor allem Pläne und Absprachen: Wann ist Lucas bei den Papas, wann bei den Mamas, wer bringt ihn in die Kita, wer geht mit ihm zum Arzt. Doch über das Organisatorische wachsen Menschen zusammen. Zum Kindeswohl. Jeder gibt ein Stück Unabhängigkeit auf - und gewinnt etwas.Als sich das Leben der vier gut eingespielt hat, gibt es eine überraschende Wendung: Sie heißt Leni. Ein zweites Kind. Jetzt sind alle vier leibliche Eltern. Das ist auf dem Papier wichtig. Für das Gefühl aber auch. Der Alltag wird vielleicht noch ein bisschen komplizierter, aber das Miteinander der besonderen Familie auch irgendwie selbstverständlicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vier werden Eltern Regie: Eva Maschke