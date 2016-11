ONE 11:00 bis 11:30 Magazin artour Das Kulturmagazin des MDR "Rodnye" - Film im Internationalen Wettbewerb DOK Leipzig / "Neben den Gleisen" - DOK Leipzig - Beitrag zur ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" / Der Maler Sighard Gille / Büchner-Preis für Marcel Beyer / Kulturkalender D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "artour" ist das Kulturmagazin für das MDR-Sendegebiet und für Ostdeutschland. "artour" wird in Rostock wie in Weimar geschaut, aber natürlich auch in Hamburg und München. Das Kulturmagazin mit Ostkompetenz greift Themen auf, die die Zuschauer bewegen. Von Thälmann bis Theater, von der Kittelschürze bis zum Konzert, von der Off-Bühne bis zur Oper. Themen werden auch mal gegen den Strich gebürstet, egal, ob es sich um eine Kunstausstellung oder einen kulturpolitischen Skandal handelt. Unsere Moderation wird vom 59. Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz DOK Leipzig, kommen, wo wir ein Gespräch mit der Festivalintendantin Leena Pasanen führen werden. . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Bille Originaltitel: artour

