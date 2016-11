RTS Deux 00:45 bis 01:25 Sonstiges À bon entendeur Safran: l'or rouge, vrai ou faux? CH Stereo Untertitel Merken Le safran, l'or rouge des épices, est de plus en plus cultivé en Suisse. On connaissait le village de Mund (VS), qui a donné ses lettres de noblesse au safran local. Il a été longtemps le seul, mais les choses sont en train de changer. ABE est allé à la rencontre de nouveaux producteurs suisses de safran qui se lancent dans cette culture un peu oubliée. Ce qui les attire - Bonne question. L'épice demande un fort investissement humain, car ici, tout se fait encore à la main. Qu'il soit importé ou pas, les grandes surfaces vous proposent un vaste choix de safrans. Est-ce toujours du vrai safran - De bonne qualité - ABE en a fait tester toute une série, en corrélant qualité et prix. Du safran, on en trouve dans des risottos tout prêts. Une lecture attentive des étiquettes révèle des choses intéressantes ! Alors pourquoi ne pas se lancer dans une recette maison - ABE nous emmène à Milan découvrir les secrets d'un vrai risotto à la milanaise, dans l'une des plus vieilles trattorias familiales de la ville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Manuelle Pernoud Originaltitel: À bon entendeur