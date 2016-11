RTS Deux 20:15 bis 20:25 Sonstiges Résultats du Trio Magic, Magic 4 et Banco Stereo Merken Résultats du Trio Magic, Magic 4 et Banco. Trio Magic et Banco sont des jeux de tirage proposés par la Loterie Romande. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trio Magic, Magic 4 & Banco