Sport1+ 20:15 bis 21:55 Fußball Fußball - Allianz Frauen-Bundesliga Turbine Potsdam - FF USV Jena, 7. Spieltag Merken Die Allianz Frauen-Bundesliga hat bei SPORT1 ein neues Zuhause gefunden. Als Heimat der Olympiasiegerinnen bietet die Liga attraktive Begegnungen, dabei wird der Meister FC Bayern München von Anfang an das gejagte Team sein. Bei Turbine Potsdam schauen hingegen in dieser Saison alle darauf, wie Matthias Rudolph sich im Amt des Trainers schlägt. Nach 45 Jahren hat Turbine-Urgestein Bernd Schröder das Ruder aus der Hand gegeben, Rudolph folgte ihm nach. Gegen Jena sind vor eigenem Publikum drei Zähler fix eingeplant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie